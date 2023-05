Was macht den Franken aus? Dieser Frage ging der Kitzinger Partnerschaftsverein im Historischen Sitzungssaal des Rathauses in seinem "Stammtisch Franken" nach. Dazu hatte man sich den Wahlfranken und Träger des "Frankenwürfel 2022" , Thomas Glasmeier eingeladen. "Der Franke" sagt er, "kann in zwei Worten sagen, was der Norddeutsche in zwei bis drei Sätzen nicht fertig bringt." Als Puppenspieler und Puppenbauer weiß er mit den Stilelementen Sprache und Gesang die Zuhörer zu fesseln. Seine Texte sind oftmals gereimt und Dialekte ahmt er mit viel Witz nach. So auch in seiner gespielten Talkshow, in der er einem fränkischen Briefträger seinen "spannenden" Alltag erzählen lässt. Aber auch an Stücke wie Faust oder die Oper Carmen wagt er sich heran und präsentiert sie in einer Art, wie man sie bisher nicht kannte. Eingangs der One-Man-Show stimmte Alt-Oberbürgermeister Bernd Moser als Vorsitzender des Freundeskreis der Partnerstädte auf die Fränkische Geschichte ein, in dem er den Bogen von Kaiser Karl dem Großen bis heute in den Historischen Sitzungssaal des Rathauses spannte. Der nächste Stammtisch des Partnerschaftsvereins steht unter dem Thema "Polen" und ist der Partnerstadt Trzebnica (Trebnitz) gewidmet.

Von: Willi Paulus (für Freundeskreis der Partnerstädte Kitzingen)