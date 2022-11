Wenn die Feuerwehr der Stadt Prichsenstadt ausrücken muss, rücken bei jedem Einsatz mindestens 20 Einsatzkräfte an. Diese 20 Einsatzkräfte müssen auch ihre Autos parken können. Allerdings gibt es auf dem Gelände des Bauhofes, in dessen hinterem Gebäudeteil die Feuerwehr untergebracht ist, keine wirklichen Parkplätze. Notgedrungen stellen die Feuerwehrleute ihre Autos auch vor den Rolltoren des Bauhofes ab mit der Folge, dass dessen Fahrzeuge während der Einsätze der Feuerwehr nicht aus den Hallen fahren können. Auch deshalb beantragten die beiden Kommandanten Werner Schättler und Christian Pauli beim Stadtrat die "Herstellung von 20 Parkplätzen auf dem Gelände mit einem geschlossenen Pflasterbelag, damit keine Stolperkanten entstehen können".

Dass die Feuerwehrleute auf dem Gelände parken können sollen, stand in der Stadtratsitzung nicht im Vordergrund. Im Mittelpunkt standen das "wie" und das "wieviele Plätze und wo genau". Um ihren Antrag zu unterfüttern, zitierten die Kommandanten aus dem Rechenschema der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Demnach müssen auf einem Feuerwehrgelände mindestens so viele Parkplätze vorgehalten werden wie es Sitz- oder Funktionsplätze auf dem Feuerwehrauto gibt. Bei Einsätzen gehe es laut Antrag sehr hektisch zu, weshalb Stolperkanten fatal sein könnten. Auch seien Rasengittersteine, Schottersteine oder grober Schotter kein geeigneter Untergrund.

Antrag mit 0:14 abgeschmettert

Mit diesem Antrag erlitt die Feuerwehr im Rat mit 0:14 einen Schiffbruch. Und: Bürgermeister René Schlehr drückte seine Verärgerung über die Feuerwehrkommandanten deutlich aus. In einem vor kurzem mit den Kommandanten geführten Gespräch "war nicht von einer Vollverpflasterung die Rede", sagte er. Zudem hätte die Feuerwehrführung zwei Ratsmitgliedern die Situation vor Ort dargestellt, "ohne dass die Verwaltung darüber informiert war, das ist nicht die feine englische Art".

Mehr und mehr drehte sich die Frage um den Punkt, wo genau und wieviele Parkplätze entstehen sollen. Im hinteren Bereich des Geländes standen bis vor Kurzem noch Glascontainer, die ebenso entfernt wurden wie auch die ungezählten Glassplitter in den Rasengittersteinen. Dort, also genau gegenüber der Feuerwehr und seitlich davon, würde sich ein Parkplatz anbieten. Den könnte die Feuerwehr in Eigenleistung anlegen, beantragte Uhl, das Material könne von der Stadt gestellt werden. Das lehnte der Rat mit 8:6 Stimmen ab.

Zusammen an einer Lösung arbeiten

Letztlich war es der zweite Bürgermeister und Feuerwehrreferent, Peter Eschenbacher, der den Feuerwehrleuten reingrätschte. Die von ihnen zitierte DGUV sei weder ein Gesetz noch eine Verordnung, sondern stelle lediglich Informationen zur Verfügung. Was ein Blick auf die Homepage der DGUV bestätigt. Sie liefert in der von der Feuerwehr bemühten "DGUV-Information 205-008" "Anregungen und Hinweise für den Neu- und Umbau sowie den sicheren Betrieb von Feuerwehrhäusern". Gleichwohl stellte Eschenbacher den Antrag, dass er, die Verwaltung, die Feuerwehrleitung und Bauhofchef Hermann Lorey sich die Sache gemeinsam vor Ort anschauen und zusammen an einer konstruktiven Lösung arbeiten sollten.

Nach einiger Debatte stimmte der Rat diesem Antrag mit 12:2 Stimmen zu. Ist die Lösung erstellt, wird sich der Stadtrat erneut mit diesem Thema befassen.