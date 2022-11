Viele im Gebiet der Stadt Mainbernheim sind bereits mit einer guten Internet-Leistung versorgt, aber nicht alle, wie die Markterkundung zum Gigabit-Ausbau ergeben hat. Wie es nun weitergeht, darüber muss der Stadtrat noch entscheiden.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates stellte Rainer Werb die Ergebnisse der mit einer Machbarkeitsstudie beauftragten Firma Corwese vor. Nach den bisherigen Förderprogrammen von Bund und Land wären von 885 Adressen in der Stadt 185 förderfähig, darunter sind 168 private Nutzer. Das Bundesprogramm sei derzeit ausgesetzt, informierte Werb. Beim bayerischen Programm schätzt Werb den Eigenanteil der Stadt auf gut eine halbe Million Euro. Wenn aber ein Förderprogramm genutzt werde, würden nur die Glasfaser bekommen, die als "noch nicht versorgt" gelten.

Die Unternehmen Telekom und Vodafone hätten nur den Ist-Zustand gemeldet, aber keine Signale gesendet, das Glasfasernetz ausbauen zu wollen. Dafür haben sich aber bei der Stadt die Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser und Glasfaser Deutschland gemeldet. Beide haben einen für die Stadt kostenlosen Ausbau der Glasfaserversorgung angeboten.

"Sattes Plus" beim Stadtwald

Jetzt muss sich die Stadt überlegen, mit wem ein Ausbau erfolgen soll. Auch ein Zeitplan müsse festgelegt werden. Stadtrat Eugen Reifenscheid regte zu diesem Thema auch eine Bürgerversammlung an.

Zustimmung gab es im Stadtrat zum Jahresbetriebsplan für den Stadtwald. Bei einer Waldbegehung hatte der zuständige Förster Achim Volkamer den Ratsmitgliedern den Plan bereits vor Ort erläutert. Für 2023 ist ein Einschlag von 430 Festmetern geplant. Es sollen vor allem Eichen eingeschlagen werden. Im trockenen Sommer dieses Jahres sind viele Pflanzen eingegangen, weswegen Nachpflanzungen erforderlich sind. 13.500 Pflanzen sollen gesetzt werden, davon 5500 als Nachpflanzungen. Bürgermeister Peter Kraus erläuterte, dass mit dem Wald hinsichtlich der Kosten die vergangenen Jahre ein "sattes Plus" erzielt worden sei. Das sei den hohen Förderungen zu verdanken.

Bürgermeister Kraus erinnerte nochmals an Projekte, die über das Regionalbudget gefördert werden können. Anträge können bis 15. Februar eingereicht werden. Ob die Stadt einen kommunalen Toilettenwagen als eigenes Projekt einreichen wird, ist noch nicht abschließend geklärt.

Kritik an der Beschilderung

Auf Nachfrage sagte Kraus, dass der Discounter Norma so schnell wie möglich eröffnen will. Dazu muss die Abbiegespur fertig sein, was vermutlich in der zweiten Dezemberwoche sein könnte. Da derzeit deswegen die Bundesstraße gesperrt ist, gab es Kritik aus den Reihen des Stadtrats an der unzureichende Beschilderung. Durch diese würden Lkw nämlich verleitet, weiter in Richtung Kitzingen zu fahren und sie müssten sich dann "durch die Schützenstraße quälen". Kraus betonte, dass man das Landratsamt bereits mit Bildmaterial darauf hingewiesen habe. Es habe schon Verbesserungen gegeben.