Stolze 28.701 Kilometer sind in der dreiwöchigen Klima-Bündnis Kampagne "Stadtradeln" für die Stadt Volkach zusammengekommen. Dies entspricht mehr als die Luftlinie von Volkach ins australische Perth und wieder zurück. Über vier Tonnen oder 4420 Kilogramm Kohlenstoffdioxid (CO2) konnten zudem durch das Radeln eingespart werden, wie aus einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach hervorgeht.

Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein zollte allen Teilnehmenden großen Respekt, die für die eindrucksvolle Kilometeranzahl gesorgt haben. „Wir konnten unser Ergebnis von der Premiere in 2021 bei der Kilometerzahl und somit der Vermeidung von CO2 deutlich steigern", wird er in der Mitteilung zitiert. Bundesweit hatten sich 2557 Kommunen beteiligt, Volkach belegte einen Platz im vorderen Mittelfeld. Bei der Aktion in diesem Jahr wurden von allen Teilnehmenden insgesamt 178.756.221 Kilometer geradelt und dabei 27.528 Tonnen CO2 vermieden.

Die Stadt Volkach war zum zweiten Mal bei der Klima-Bündnis Kampagne Stadradeln dabei, 13 Teams waren an den Start gegangen. 129 Radelnde traten an 21 aufeinanderfolgenden Tagen für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Bäuerlein zeichnete bei einem Empfang alle Teams mit Urkunden und die ersten drei zusätzlich mit Mainschleifen-Gutscheinen aus und erklärte, dass sich die Kommune auch im nächsten Jahr wieder an dieser Klima-Aktion beteiligen werde, endet die Mitteilung.