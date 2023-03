Etwa eine Woche soll in Kitzingen die Frühjahrsbepflanzung dauern. – "Wenn es nicht regnet", ruft ein Stadtgärtner beim Setzen der Stiefmütterchen. Gemeinsam mit vier Kollegen setzt Niklas Pobel, der stellvertretende Leiter der Kitzinger Stadtgärtner, in dieser Woche die lila Blumen am Königsplatz ein.

Über 10.000 Pflanzen sollen den Frühling nach Kitzingen bringen

Circa 8000 Stiefmütterchen, 1500 Goldlack und 1000 Zwiebelpflanzen, darunter Hyazinthen und Tulpen, sollen heuer die Kitzinger Plätze verschönern . Laut Stadt wurde bei der Auswahl der Pflanzen auf Vielfalt und Robustheit Wert gelegt.

Neben dem Königsplatz bringen die Gärtner derzeit auch auf dem Platz der Partnerstädte, dem Platz vor dem Alten Friedhof sowie dem Platz vor dem Faltertum kistenweise Blumen aus. Ein Tipp für Hobbygärtner von den Profis: Pflanzen eng setzen und reichlich düngen.

Nicht nur die Stadtgärtner sind derzeit im Auftrag der Stadt in Kitzingen unterwegs. Mitarbeiter des Bauhofes seien gleichzeitig damit beschäftigt, die Brunnen im Stadtgebiet auf Vordermann zu bringen, informiert der Pressesprecher.