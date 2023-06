Insgesamt viermal musste die Polizei am Freitag zu Einsätzen in Kitzingen ausrücken, die ein amtsbekannter 63-Jähriger ausgelöst hat. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der angetrunkene Mann gegen 12 Uhr im Kitzinger Freibad auf, schrie herum und belästigte die Gäste der Caféteria. Der Aufforderung der Beamten, zu gehen, kam er nach.

Er verließ das Freibad, nur um kurze Zeit später am Brunnen auf dem Marktplatz erneut lautstark zu krakeelen und mit Beleidigungen um sich zu werfen. Einem Platzverweis durch die Polizei kam er auch hier nach. Gegen 21 Uhr befand sich der 63-Jährige dann an einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße und brüllte hier seine Beleidigungen umher. Auch hier wurde er wieder des Platzes verwiesen und sagte – mittlerweile erheblich alkoholisiert – zu, nach Hause zu gehen.

Dass er das dann doch nicht machte, war schnell zu bemerken: Kurze Zeit später torkelte er vor der Bühne am Stadtfest herum. Damit waren dann die Möglichkeiten der Polizei im Umgang mit dem Mann erschöpft und seine Nacht endete in der Haftzelle.