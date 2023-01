Die Stadt Volkach hat wegen der erneuten Sachbeschädigung der öffentlichen Toiletten am Volkacher Busbahnhof/Bahnhofsstraße Anzeige bei der Polizei gestellt und sucht mögliche Zeugen.

Wie die Stadt Volkach mitteilt, wurden vermutlich in der Nacht auf den 21. Januar sowohl die Damen- als auch die Herrentoilette erneut verwüstet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Solange die polizeiliche Untersuchung läuft, sind die Toiletten am Busbahnhof gesperrt und können nicht betreten werden.

Da in der Vergangenheit in den Nachtstunden immer wieder Sachbeschädigungen an den öffentlichen Toiletten begangen wurden, wird die Stadt Volkach nächtliche Überwachungsmaßnahmen und Schließzeiten prüfen, heißt es in der Pressemitteilung. Weiterhin geöffnet sind die öffentlichen Toiletten an den Standorten Volkacher Rathaus und am Freibad.

Vorschaubild: © Armin Weigel (dpa)