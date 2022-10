Oberbürgermeister Stefan Güntner und die Vorstände des Bürgerzentrum e.V. unterzeichneten kürzlich einen Gestattungsvertrag, der bis Ende 2026 läuft. Die Stadt genehmigt dem Verein darin unter anderem die Nutzung der Räumlichkeiten des Bürgerzentrums in der Schrannenstraße 35. "Eine neue Arbeitsgrundlage ist geschaffen worden", freut sich Vorsitzender Reinhard Knieß laut einer Pressemitteilung der Stadt.

Vor mehr als 30 Jahren ist aus der "Arbeitsgemeinschaft raumsuchender Vereine in Kitzingen" der Verein Bürgerzentrum hervorgegangen. In der Schrannenstraße 35 treffen sich regelmäßig unterschiedliche Gruppierungen – von der Volkstanzgruppe über die Schuldnerberatung bis hin zum Frühstückstreff für Menschen mit seelisch-sozialen Beeinträchtigungen. Mit den Überlegungen der Stadt, die Schrannenstraße 35 in ein Hotel umbauen zu lassen, begannen Jahre der Unstimmigkeiten. "Die sind jetzt ausgeräumt", sagte Vereinsvorsitzender Reinhard Knieß.

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hatte sich eine breite Mehrheit des Vereins für die Unterzeichnung des Gestattungsvertrages ausgesprochen. Im Vorfeld hatten sich die Vorstandsmitglieder in mehreren Gesprächsrunden mit Hauptamtsleiter Peter Grieb und dem Leiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt, Patrick Fischer, über eine Weiternutzung der Räumlichkeiten verständigt.

Raumbedarf für künftige Bleibe ermitteln

Einig waren sich OB Stefan Güntner und Reinhard Knieß, dass die Unterzeichnung des Vertrages eine gute Basis für die weitere Zusammenarbeit legt – dass aber gleichzeitig nach einem neuen, zukunftsfähigen Standort gesucht werden muss. "Wir ermitteln gerade gemeinsam den Raumbedarf", informierte Peter Grieb, während Reinhard Knieß betonte, dass auch der Verein froh sei, wenn eine solche Alternative gefunden wird. "Wir wollen auch weiterhin für die Bürger unserer Stadt da sein", kündigte er an. Ein Ziel, das Vereinsvorstand und Stadtverwaltung eint.