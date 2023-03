Was haben Felix, 17 Jahre alt, Merle, 20, Emma, 22, und Jan, 27, gemeinsam? Sie sind jung, kommen alle aus Stadelschwarzach und freuen sich riesig darauf, wenn für sie der Vorhang das erste Mal aufgeht. Denn diese vier jungen Schauspielerinnen und Schauspieler feiern in diesem Jahr ihre Theater-Premiere.

Hinter der Stadelschwarzacher Laienschauspielgruppe liegt keine leichte Zeit, der Schock von vor genau drei Jahren saß erstmal tief. Man hatte Anfang 2020 ein Vierteljahr intensiv geprobt, die Bühne war herausgeputzt, die Generalprobe hatte man in der Tasche und dann einen Tag später zur Premiere – Lockdown, Versammlungsverbot, Corona. Aber davon lies man sich nicht entmutigen und kommt in diesem Jahr gestärkt und mit vier neuen Schauspielerinnen und Schauspielern verjüngt zurück.

Motiviert, viel Vorfreude und nur ein bisschen Lampenfieber

Den noblen Mantel um die Schulter, Sonnenbrille auf, die Haltung lässig, relaxt ins Publikum lächeln und dabei noch den Text sicher von sich geben, kein Problem für die 20-jährige Merle Buchinger. Fast könnte man meinen, sie macht sowas öfter, dabei feiert sie in diesem Jahr ihre Bühnenpremiere und freut sich riesig darauf. Vielleicht aber hat sie auch ein bisschen das Gen ihrer Mutter Nadja, eine begnadete Laienschauspielerin, geerbt. Fragt man Merle, was sie zur Theaterpremiere bewogen hat, sagt die selbstbewusste, angehende Bauingenieurin mit einem leichten Grinsen im Gesicht, das wollte sie schon immer mal ausprobieren und was ihre Mutter könne, das kann sie auch.

Lampenfieber und die Angst im Scheinwerferlicht plötzlich den Text zu vergessen, hat sie schon ein bisschen, genauso wie der 27-jährige Friseurmeister und Dozent Jan Mayer, eine Frohnatur und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Seine Motivation und sein Interesse zum Theater kamen eher spontan beim Kartoffelkaufen vergangenen Sommer im Stadelschwarzacher Hofladen. Angesprochen von einem Routinier, ob er nicht mal Lust hätte, hat er sofort Ja gesagt. Auch Emma und Felix sind voller Vorfreude auf den Augenblick, wenn der Vorhang sich das erste Mal öffnet und ein voller Saal wartet, dass das Schauspiel beginnt.

Zwei Einakter mit vielen Rollen

Um allen Neuen eine gute Chance zu geben, sich in der Laienschauspielkunst beweisen zu können, haben sich die Verantwortlichen gedacht, dass sie statt einem Dreiakter zwei Einakter zeigen. Das bedeutet mehr Abwechslung, mehr Rollen und doppelte Freude. Beim Stück "Die Verlobungsfeier" steht die anvisierte Hochzeit von Manuela Fauler mit ihrem Rüdiger von Durstmacher unter keinem guten Stern. Ein unbeholfener Butler macht dann alles noch schlimmer. Beim zweiten Einakter "Der Hundertjährige Kalender" traut man seinen Augen kaum, was doch bei einem eigentlich normalen Familienleben alles durcheinander geraten kann. Eines ist schon jetzt sicher, die Lachmuskeln der Zuschauerinnen und Zuschauer werden wieder beansprucht bei den diesjährigen Stadelschwarzacher Theatertagen im DJK Sportheim.

Aufführungen: Freitag, 24. März, um 20 Uhr, Samstag, 25. März, um 20 Uhr und Sonntag, 26. März, um 19.30 Uhr, im DJK Sportheim Stadelschwarzach.

Kartenvorverkauf: Sonntag, 12. März, von 10 bis 12 Uhr DJK Sportheim und am Freitag, 17. März, in Mandels Hofladen in Stadelschwarzach.