Die Staatsstraße 2420 zwischen Wiesentheid und Rüdenhausen am Unterführungsbauwerk BW 320a wird von Mittwoch, 22. Februar, 8 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 24. Februar, 10 Uhr, gesperrt, ist einer Pressemitteilung der A 3 Nordbayern GmbH & Co. KG zu entnehmen. Im Bereich des oben genannten Bauwerks schreitet der Ausbau der Richtungsfahrbahn Nürnberg zügig voran, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Während der Arbeiten wird unter anderem auch das südliche Teilbauwerk des Unterführungsbauwerks BW 320a erneuert. Im kommenden Arbeitsschritt erfolgt die Betonage des neuen Teilbauwerks. Die Umleitung erfolgt über die B 286 gemäß der Umleitungsbeschilderung U1 in Richtung Wiesentheid und Feuerbach sowie U2 in Richtung Rüdenhausen.