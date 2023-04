Unter dem Motto "Springtime" geben der Projektchor Cantemus aus Sommerach und der Gastchor Singforum Karlstadt am Sonntag, 30. April, um 16 Uhr ein Konzert in der Sommeracher Pfarrkirche. Unter der Gesamtleitung von Kirchenmusiker Martin Gál werden laut Ankündigung Lieder aus aller Welt in den Originalsprachen sowie Spirituals, Gospels und Evergreens mit berührender Melodik und viel Klangvolumen erklingen. Höhepunkt des Konzertes sind zwei gemeinsam gesungene Lieder der rund 60 Sängerinnen und Sängern. Eine Band begleitet die Chöre instrumental. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert findet auf dem Kirchplatz ein Empfang statt.