Besonders großer Andrang herrschte bei den beiden Puppentheater-Vorstellungen im Rathaus beziehungsweise im Stadtteilzentrum. Auch die Kräuterführung für Sehbehinderte war sehr gut besucht, wie Initiatorin Astrid Glos mitteilt. Bei den "Mini Signs – Gebärdensprache für Babys" waren die acht Teilnehmerplätze in der Stadtbücherei schnell ausgebucht. Mehr als 20 Veranstaltungen wurden an verschiedenen Orten innerhalb von elf Tagen durchgeführt. Etwas länger lief die Ausstellung "Geschichte der Deutschen aus Russland" in der Rathaushalle, die laut Astrid Glos ebenfalls regen Anklang fand. Dank einer ehrenamtlichen Helferin war die Ausstellung sogar an den Wochenenden kostenlos zu besichtigen. Für die Grundschüler aus St.-Hedwig sowie der Siedlung und für Schüler der Erich-Kästner-Schule gab es wieder Bücher, die Kitzinger Bürger während der Sprachwoche gespendet haben. In der Buchhandlung Schöningh hingen die Lesewünsche der Kinder an einem "Bücherbaum." Etliche Kunden "pflückten" sich einen Zettel und erfüllten so den Herzenswunsch vieler Grundschüler. Die lokale Hilfsorganisation "Kindern ein Lächeln schenken" beteiligte sich ebenfalls an der Aktion. So konnte jeder Wunsch berücksichtigt werden. Die Kitzinger Sprachwochen sollen auch im nächsten Jahr fortgeführt werden. "Wir werden Altbewährtes fortsetzen und die eine oder andere Neuigkeit anbieten", kündigt Astrid Glos an.

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher, Stadt Kitzingen)