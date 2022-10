Auch dieses Jahr fanden wieder die Deutschen Meisterschaften im Sportschießen auf dem Gelände der Olympia Schießanlage in München Hochbrück statt. Mit einem unerwarteten 1. Platz in der Mannschaftswertung sowie weiteren Plätzen auf dem Treppchen und in den Top 10 konnten die Sommeracher Schützen in der Disziplin Laufende Scheibe das Sportjahr erfolgreich zu Ende führen.

In der Disziplin 50 Meter Normalprogramm belegte der Junior Julian Gebauer mit 564 Ringen in der Herrenklasse einen guten 5. Platz; nur drei Ringen fehlten zum Podestplatz.

Im anschließenden Mix-Wettkampf erreichte Gebauer mit 371 Ringen den 6. Platz. Ebenso konnte sich Eva Östreicher mit einem 11. Platz (365 Ringe) zufriedengeben.

Ein Überraschungserfolg war der Sieg in der Mannschaft. Mit ihrer Teamkollegin Nicola Müller-Faßbender konnten sich die beiden für den SV Weitnau-Gerholz startenden Sommeracher Gebauer und Östereicher unerwartet den Deutschen Meistertitel in der Mannschaftswertung sichern. Das Team von Trainer Albert Zeh platzierte sich ringgleich (1103 Ringe) vor den Vizemeistern aus Hessen, die sich aufgrund einer schlechteren letzten Serie geschlagen geben mussten.

Eine weitere Medaille gewann der Weltmeisterschaftsteilnehmer Gebauer im Einzelwettkampf 10 Meter in der Juniorenklasse souverän mit einem Vorsprung von 20 Ringen den 1. Platz (544 Ringe). Er schloss damit an seinen Erfolg auf dem vergangenen Jahr an. In der Disziplin 10 Meter Mix-Wettbewerb verpasste der Junior in der Herrenwertung jedoch nur knapp den 3. Platz, nachdem er sich mit einem 18:17 im Stechen gegen den Württemberger Tobias Schönsteiner geschlagen geben musste. Er belegte damit den 4. Platz (365 Ringe). Östreicher schloss ihre Einzelwertung mit 328 Ringen und einem 5. Platz ab.

Erfolgreich gingen auch die Mixed Wettkämpfe zu Ende, bei denen ein Mann und eine Frau ein Team bilden: Östreicher bildete gemeinsam mit dem Kronacher Paul Reuther das Team Bayern 1, welches sich nach dem Vorkampf auf Rang 4 platzieren konnte. Bayern 2 bestand aus den Schützen Nicola Müller-Faßbender und Julian Gebauer, welche nach dem Vorkampf Rang 3 erreichten. Da beide Teams im Halbfinale ihren Konkurrenten unterlagen, musste ein direktes Aufeinandertreffen beider Teams über den 3. Platz entscheiden. Dies konnte Bayern 2 mit 6:4 für sich entscheiden, was Gebauer seine 3. Podestplatzierung dieser Deutschen Meisterschaft einbrachte.

Von: Von: Richard Baumann (Berichterstatter)