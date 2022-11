Am 18. November fand im Schützenhaus der Schützengilde 1490 Kleinlangheim e.V. die Generalversammlung mit Neuwahlen statt.

Nach der Begrüßung der Ehrengäste und Ehrenmitglieder durch den Schützenmeister Alfred Bader und dem Totengedenken wurden die anwesenden Mitglieder über den Verlauf der letzten eineinhalb Jahre informiert. Im Covid-Jahr 2021 fanden nur sehr wenige sportliche und gesellschaftliche Veranstaltungen statt. Im aktuellen Jahr war die Situation deutlich besser, so konnten zum Beispiel auch wieder einige Meisterschaften in Kleinlangheim ausgetragen werden. Für das Jahr 2023 ist der Veranstaltungskalender bereits gut gefüllt. Aktuell zählt der Verein 223 Mitglieder, der Mitgliederrückgang wie bei anderen Vereinen fällt somit nicht ganz so ausgeprägt aus.

Die Sportleiter berichteten, dass bei den Wettkämpfen einige Erfolge errungen wurden. Die Senioren haben bisher jeden Wettkampf gewonnen und die 2. Sportpistolen-Mannschaft steht bei den Bezirkswettkämpfen auf dem 2. Platz. Trotz altersbedingtem Wechsel vieler Jugendlicher zur Schützenklassen haben sich fünf Jugendliche für die Gaumeisterschaft qualifiziert. Die Bogengruppe verzeichnet viele Trainingsausfälle. Trotzdem erzielten zwei Jugendliche bei der Bayerischen Meisterschaft respektable Plätze. Ebenfalls haben sich einige 3D-Bogenschützen für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Für mehr als 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeiten wurden Alfred Bader, Marga Wolf und Fred Gutjahr durch den Landkreis Kitzingen ausgezeichnet. Florian Grafmans bekam für den 33. Platz bei der Bogen-Weltmeisterschaft 2021 die Sportplakette in Gold verliehen. Für ihr langjähriges Engagement im Verein wurden Adolf Skalla, Albrecht Zölfel, Alfred Dorsch, Erich Schneider und Klaus Nowotny zu Ehrenmitgliedern ernannt. Maria Lewandowski wurde nach 34 Dienstjahren zur Ehrenschatzmeisterin ernannt. Fred Gutjahr kümmerte sich als 2. beziehungsweise 3. Schützenmeister seit über 20 Jahren um die Organisation des Vereins und wurde als Dank zum Ehrenschützenmeister ernannt.

Bei den Wahlen zur Vorstandschaft standen fast alle Amtsträger wieder zur Verfügung und wurden ohne Gegenstimmen gewählt. Die nicht besetzten Ämter werden Anfang 2023 nachgewählt.

Von: Matthias Elflein (1. Schriftführer, Schützengilde 1490 Kleinlangheim e.V.)