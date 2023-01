Georg Will hat am Montagabend bei der Sportlerehrung die Ehrenurkunde der Stadt Kitzingen erhalten. Damit zeichnete Oberbürgermeister Stefan Güntner Will nicht nur für seine Tätigkeit als Funktionär bei der Turngemeinde Kitzingen, sondern auch als Organisator verschiedenster Laufveranstaltungen in der Stadt und im Landkreis aus.

"Wir sind schon fast aus der Übung", sagte der Oberbürgermeister gleich zu Beginn der Sportlerehrung durch die Stadt für die Jahre 2020, 2021 und 2022. Denn drei Jahre lang musste diese Ehrung ausfallen. An diesem Abend, an dem "Groß und Klein" gemeinsam ausgezeichnet werden, kommen die meisten Sportler aus den Bereichen Schach, Leichtathletik und Schwimmen, ist so also auf nur wenige Vereine der Stadt beschränkt, sagte der Oberbürgermeister.

Güntner, der selber erfolgreicher Sportler war, verglich den Sport mit der Wissenschaft: Edison habe 1000 Arten gekannt, wie eine Glühbirne nicht brennt, er selber kenne 1000 Aufschläge, bei denen der Ball nicht ankommt. Nur durch dauernde Übung erreiche man das Ziel, die nötigen Bewegungen unbewusst, aber erfolgreich auszuführen. "Dranbleiben und nicht nachlassen" rief er den Sportlerinnen und Sportlern in der Rathaushalle zu, denn "beim rumsitzen auf der Couch gibt es keinen Erfolg."

Laufsport ist sein Metier

Der neue Träger der Ehrenurkunde, der auch von Anton Baum vom Stadtverband für Leibesübungen gelobt wurde, ist insgesamt 23 Jahre im Vorstand der Turngemeinde Kitzingen aktiv, unter anderem war er 14 Jahre lang der Abteilungsleiter des Laufteams. Seit 1999 veranstaltet er den Lebkuchenlauf, eine feste Größe im jährlichen Laufkalender, organisierte zuvor drei mal den Altstadtlauf in Kitzingen und ist vielen Läuferinnen und Läufern als Kommentator beim Schwanberg-, beim VR-Bank- und auch beim Krankenhauslauf bekannt.

Ausgezeichnet wurden mit der Plakette in Gold Johannes Arens. Die Plakette in Silber erhielten Chris Wiegand und Achim Engelking. Die Plakette in Bronze ging an Dietlind Weise, David Weinig und Pascal Denninger, die 1. Mannschaft des Schachclubs Kitzingen 05, die Mannschaft TG Kitzingen Schwimmen weiblich (Lagen und im Freistil) sowie für den 1. Platz in der Bezirksliga Unterfranken mit den Sportlerinnen Marie Hipskind, Viktoria Kolb, Elena Harbauer, Sophie Schlagmüller, Franziska Conover, Susanne Völkel, Hannah Voll und Chris Wiegand sowie die Mannschaft TG Kitzingen Schwimmen Mixed mit Chris Wiegand, Georg Harbauer und Achim Engelking.

Die Jugendplakette in Bronze erhielten Noel Kohles, Elena Harbauer, Julia Gabriel, Ella Zitzmann und Stella Remler. Gutscheine erhielten Stella Remler, Anton Schmitt-Raiser, Mia Bock, Finn Döbrich, Max Rambow, Magdalena Kroiß und die Staffel U12 Laufen der TGK mit Max Rambow, Frederick Englert und Jonathan Holzheid.