Vergangenen Freitag hielt der Sportclub Mainsondheim seine Hauptversammlung. 43 Mitglieder waren ins Sportheim gekommen. Zu Beginn erinnerte Vorsitzender Patrick Mrugalla an die Verstorbenen Robert Rüdling und Rita Schmidt. Rüdling war seit 1970 Mitglied und war in seinen letzten Lebensjahren ein großer finanzieller Unterstützer der Abteilung Kinderturnen. Schmidt war 46 Jahre lang Mitglied und fester Bestandteil der Damengruppe.

Unter der Fahne des Sportclubs nahmen 48 Personen am VR-Lauf teil. Gemeinsam mit der Burschenschaft konnte wieder das Sommerfest stattfinden, das gut besucht wurde. Die vergangene Kirchweih bildete unter den Veranstaltungen den Höhepunkt. Neben den vielen freiwilligen Helfern wurde ein besonderer Dank an die Kirchweihköchin Yvonne Gerberich ausgesprochen, ohne deren kulinarischen und organisatorischen Einsatz die Kerm nur halb so erfolgreich gewesen wäre.

Mit dem neu aufgestellten Grill- und Kuchenteam, das die Besucher der Heimspiele in Mainsondheim versorgt, konnte eine deutliche Belebung des Vereinslebens, ein Besucherzuwachs und ein noch besseres Miteinander in Mainsondheim festgestellt werden, sagte der Vorsitzende, der sich bei allen Aktiven bedankte.

Trotz einiger Vereinsaustritte schaffte es der SCM in seiner Geschichte erstmals die 300-Mitglieder-Marke zu knacken. Besonders erfreulich sei die Anmeldung von Neubürgern oder ganzen Familien, die nach Mainsondheim gezogen sind. Rundum stehe der SC Mainsondheim gesund da, was der Kassenbericht bestätigte.

Für langjährige Mitgliedschaft und aktives Wirken im Verein wurden 24 Mitglieder geehrt, an der Spitze Gerhard Sieber für 65 Jahre im SCM.

Seit langem wieder Kinderfußball etabliert

Aus der Fußballabteilung berichtete Julian Apfelbacher, dass für die neue Spielsaison fünf neue Spieler gewonnen werden konnten. Trainer für die kommende Saison wird Alfred Gaßner sein. Als realistisches Ziel visiere man den 3. bis 5. Platz an. Seit langem konnte in Mainsondheim endlich wieder der Bereich Kinderfußball etabliert werden. Unter dem Engagement von Markus und Marcel Schiffer, Patrick Mrugalla und Julian Apfelbacher findet das Training dienstags statt. Die Gruppe besteht aus zehn bis 19 Mädchen und Jungs im Alter zwischen drei und sieben Jahren.

Eine Mannschaftsanmeldung sei derzeit nicht geplant. Mit der Damengruppe, der Nordic-Walking-Gruppe und dem Kinderturnen, das sogar Anfragen von auswärts erhält, bietet der Verein ein breites Angebot für Jung und Alt an. Höhepunkt des kommenden Jahres wird die Jubiläumsfeier "75 Jahre Sportclub Mainsondheim" sein.

Die Geehrten

65 Jahre Mitglied: Gerhard Sieber; 50 Jahre: Alfred Hartmann, Barbara Högner, Gerd Kapp und Günther Liebl; 40 Jahre: Horst Hofmann, Claus Oppel und Karin Rottler; 25 Jahre: Arthur und Helga Allen, Philipp Hartmann, Eckhard Himmel, Angelika, Ferdinand, Janina und Jonas Pauly, Fritz Schleyer und Hanna Schmidt; 15 Jahre: Jessica Bretz, Alfred Gassner, Christoph Lung, Simon Will, Christina Wolf und Nelke Wolf.