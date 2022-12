Der Sportclub Marktbreit 1911 (SC) nutzte seine Weihnachtsfeier zur Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder.

Vorsitzender Joachim Hupp listete in einem Jahresrückblick Ereignisse auf, die den Jahreslauf des SC nachhaltig geprägt haben. Bereits seit Jahren schränke die Pandemie den Sportbetrieb ein. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine habe dann mit Folgen wie Energieknappheit weiteren Einfluss genommen, denn auch der SC müsse Energie sparen.

Hupp beklagte, dass alle Krisen geeignet seien, die Gesellschaft zu spalten, Gemeinsamkeiten in den Hintergrund zu drängen und Individualismus und Egoismus zu fördern. Mehr den je richte sich daher der Blick auf Weihnachten als fest der Liebe, der Besinnlichkeit und der Ruhe.

Aus sportlicher Sicht würdigte Hupp den erreichten 5. Platz der ersten Mannschaft, dazu schilderte er die aktuelle sportliche Situation. Für das Jahr 2023 forderte er den Zusammenhalt zu pflegen und sich weiter ehrenamtlich zu engagieren.

Zusammen mit seinem Vize Karl-Heinz Kikiernicki zeichnete Hupp Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft aus.

Uwe Hupp wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorsitzende würdigte damit den langen Zeitraum, in dem sich Hirsch in den SC einbrachte, als Spieler u d als Spielerbetreuer. In seiner aktiven Zeit habe Hirsch in 20 Jahren 250 Tore erzielt. Ehrenamtlich ist der Jubilar seit 1990 mit einer vierjährigen Unterbrechung der Kassier des SC, in dessen Amtszeit auch der Neubau des Sportheims und ein massiver Hochwasserschaden fiel.

Weiter geehrt wurden: Ehrenmitglied: Uwe Hirsch; 60 Jahre: Helmut Dahlfeld, Helmut Eckstein, Helmut Fenn, Rembert Geitz, Wolfgang Heckel, Rainer Hörlin, Hans Kobold, Manfred Scharrer, Reiner Schüssler, Reinhold Werbik; 50 Jahre: Winfried Busch, Heinz Hauff, Wolfgang Hoppe, Hugo Friedrich, Bernd Klafke, Heinz-Uwe Mattigkeit, Roland Mennel, Roland Stoll, Horst-Peter Wiehl; 40 Jahre: Volker Deifel, Peter Matterne, Walter Michel, Frank Nusser, Marcus Ramsteiner, Hans Reehe, Katharina Wanner, Manfred Wanner, Axel Weigand, Michael Werner; 25 Jahre: Jürgen Federolf, Thomas Hetterich, Matthias Lux, Josef Nusko, Matthias Nusko, Reinhard Pelka, Silke Sußner, Andreas Thielsch, Markus Tielsch, Uwe Weigl, Claudia Weiglein