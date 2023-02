Mitte Februar verbrachten 45 Schülerinnen und 50 Schüler der 6. und 7. Klassen sowie 12 Begleitpersonen des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) sechs erlebnisreiche Tage im Skilager in Mayrhofen im österreichischen Zillertal und konnten bei herrlichstem Winterwetter Sport, Spaß und Spiel im Schnee genießen.

Mit zwei Bussen und der Gondelbahn erreichte die Gruppe voller Vorfreude das Gschösswandhaus inmitten des Penken-Skigebietes. In den folgenden fünf Tagen erlernte die überwiegend aus Anfängern bestehende Skigruppe beindruckend schnell die Ski sicher und kontrolliert über den Schnee zu bewegen. Während am Ende der Skikurswoche nahezu alle Jugendlichen die Grundtechniken des Skifahrens beherrschten und auf leichten bis mittelschweren Pisten das weitläufige Skigebiet erkundeten, verbesserten die fortgeschrittenen Skifahrerinnen und -fahrer ihre Technik und zogen am Ende ihre Schwünge auf den steilsten Hängen.

Vor und nach den anstrengenden Skikursstunden konnten sich die Kinder im herrlich gelegenen Gschösswandhaus bei sehr leckeren Mahlzeiten erholen. Nicht nur das Gemeinschaftsgefühl und soziale Miteinander der Jugendlichen untereinander wurde z.B. durch Spiele wie Rugby, Tischtennis oder Kicker gefördert und gestärkt sondern auch neue Kontakte geknüpft, Freundschaften vertieft sowie Rücksichtnahme und Toleranz gezeigt. Während der handyfreien Woche fanden sich immer wieder Kinder zu lustigen Gesellschaftsspielrunden zusammen. Zudem gab es von Seiten der Lehrkräfte immer wieder wichtige Vorträge, z.B. über die Pistenregeln oder auch das Spannungsfeld zwischen Tourismus und Umweltschutz im wertvollen Naturraum der Alpen.

Für alle skibegeisterten Jugendlichen konnte eine unvergessliche Winterwoche gestaltet werden, die für viele deutlich zu schnell zu Ende ging. Somit hat sich erwiesen, dass es auch in dieser Zeit durchaus noch sinnvoll sein kann, Jugendlichen im Rahmen des Sportunterrichts Gelegenheit zu geben, eine derartige Woche zu ermöglichen. Die Kinder der diesjährigen 6. Klassen jedenfalls freuen sich schon heute, dass sie 2024 in der 7. Klasse nochmals ins Skilager nach Mayrhofen fahren dürfen.

Von: Harald Godron (Lehrer, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)