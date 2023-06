Die gesamte Vorstandschaft des SCD wurde bei den diesjährigen Neuwahlen in ihren Ämtern bestätigt und die durchweg einstimmigen Beschlüsse bedeuten einen wichtigen Schritt in Richtung vielversprechender Zukunft für den Verein.

Im Kern agiert das Vorstandsteam seit 2018 in dieser Konstellation und darf sich nun auf mindestens zwei weitere gemeinsame Jahre freuen. Die Wiederwahl der gesamten Vorstandschaft ist demnach auch ein klares Votum der Vereinsmitglieder für Kontinuität und Vertrauen in die bisherige Arbeit. Die Vereinsmitglieder honorieren damit die transparente und professionelle Herangehensweise des Vorstandsteams sowie seine Fähigkeit, den Verein nachhaltig auf Kurs zu halten. Das belegten auch am Abend vorgetragene wirtschaftliche Kennzahlen, vor allem aber auch die Tatsache, dass im vergangenen Jahr der allgegenwärtige Trend des Mitgliederschwunds beim SCD aufgehalten werden konnte. Besonders die überragende Arbeit in der Jugendabteilung ist im Rahmen der Mitgliederversammlung hervorgehoben worden.

In der Ausbildung der Jugendspieler für den Herrenbereich sieht der SCD seine Kernkompetenz, um auch zukünftig mindestens Kreisliga-Fußball in der Weingartenstraße bieten zu können. Auch der Ausschuss blieb in seinem Kern unverändert, womit der Sport-Club in diesem Bereich ebenfalls auf geballte Kompetenz zurückgreifen kann. Mit Rainer Schimmer wird jedoch eine Person ihr Amt ab dem 30. Juni nicht mehr bekleiden, welche seit etwa 30 Jahren als Platzwart verantwortlich gewesen ist. Die Wiederwahl der Vorstandschaft sowie des Ausschusses schafft nun eine solide Basis für eine vielversprechende Zukunft.

"Stellvertretend für meine Kollegen bedanke ich mich bei unseren Mitgliedern für das Vertrauen und verspreche, weiterhin mit vollem Einsatz für den Fußball, die Gemeinschaft und den Erfolg des Vereins einzutreten", sagt Christian Graber, 1. Vorsitzender des SCD. "Ebenfalls möchte ich mich bei all meinen Mitstreitern bedanken, die entweder im Vorstand, Ausschuss oder in sonstiger Form für unsere Farben aktiv sind. Ohne die tatkräftige Unterstützung vieler Einzelner wäre unser Verein nicht das, was er heute darstellt."

Von: Christian Graber (1. Vorsitzender, Sport-Club Dettelbach 1919 e.V.)