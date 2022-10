In einer Feierstunde ehrte die Staatliche Realschule Kitzingen ihre diesjährigen Absolventen des internationalen PET-Tests der Universität Cambridge: Von elf Schüler*innen, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutete, bewiesen alle ihr Sprachtalent und bestanden den renommierten Test.

Doch Schulleiter, Realschuldirektor Michael Rückel, konnte nicht nur allen die begehrten Zertifikate überreichen, er freute sich auch darüber, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer das eigentlich über dem PET-Test liegende Sprachniveau B2 erreichten und weitere drei von diesen gar zu den fünf besten Absolventen in Unterfranken gehören: Zion-Jordan Njeri, Mika-Luuk Preißner und Josipa Ereiz erhielten für diese Spitzenleistung eine Sonder-Urkunde des Cambridge-Instituts.

Seit Beginn des letzten Schuljahres hatten sich die Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche zusätzlich zum Pflichtunterricht am Nachmittag mit Betreuungslehrer StR (RS) Robert Kolb getroffen, um sich gut auf diesen Test vorzubereiten, bei dem erfolgreichen Schülern ein besonderes Niveau in den wesentlichen Fähigkeiten einer Fremdsprache (den sog. "skills") bescheinigt wird.

An zwei Samstagen im April und Mai war es dann soweit: Die Probanden machten sich in ihrer Freizeit auf den Weg zum Prüfungsort, der St. Ursula-Realschule in Würzburg, wo eine insgesamt über dreistündige Testphase mit Reading, Writing, Listening und Speaking anstand, in der Lese-, Schreib- und Hörverständnis sowie mündliche Ausdrucksfähigkeit in der Fremdsprache Englisch geprüft wurden.

Schulleiter Michael Rückel bezeichnete in seiner Laudatio gute Fremdsprachenkenntnisse als wichtigen Baustein eines vereinten Europas. "Meine Hochachtung, ich bin stolz auf Euch", rief er den Absolventen zu. Seinen Gratulationen schlossen sich mit Präsenten für die Schüler*innen auch die beiden Elternbeiratsvorsitzenden Kerstin Wirsing und Bettina Singler an. Frau Wirsing überbrachte ferner die Glückwünsche von Landrätin Tamara Bischoff und hatte, wie RSD Rückel auch, lobende Worte für Initiator und Förderer Robert Kolb parat.

Einen feierlichen Rahmen bekam die Veranstaltung durch die musikalische Umrahmung von Alexis Adam und Valentina Pederzet.

Von: Robert Kolb (Lehrer, Staatliche Realschule Kitzingen)