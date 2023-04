Am Sonntagnachmittag wurden im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße in Kitzingen zwei Männer dabei beobachtet, wie sie mit jeweils zwei Whiskeyflaschen in der Hand die Tankstelle verlassen wollten. Als die Männer angesprochen wurden, flüchteten sie laut Polizeibericht zu Fuß in Richtung Florian-Geyer-Halle. Ein dritter Mann, der während des Vorfalls gerade die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte, dann aber erst noch seine Lebensmittel zahlte, wurde auf Ansprache aufbrausend und flüchtete ebenfalls zu Fuß in die gleiche Richtung. Die drei männlichen Personen waren circa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß. Ein Mann trug einen Bart und eine Sonnenbrille. Ein weiterer war mit einer schwarz-weißen Jacke bekleidet.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.