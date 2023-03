Die Familien rund um die Karlsbader Straße in der Kitzinger Siedlung können sich freuen. Mitte Mai soll der Spielplatz in ihrer Straße von Grund auf saniert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Vorarbeiten sollen bereits Mitte April starten. Die Pläne liegen seit ungefähr einem Jahr vor. Im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" war der Neubau der Anlage einst beschlossen worden. Die Bereitstellung der Fördermittel und die Anlieferung der Spielgeräte hatten die Verwirklichung des Projektes zuletzt deutlich verzögert. Die Hersteller machten die Rohstoff-Engpässe aufgrund des Ukraine-Krieges für die lange Wartezeit verantwortlich. "Jetzt können wir endlich starten", sagt Bauamtsleiter Oliver Graumann, der den Unmut der Anlieger nachvollziehen kann. Dass sich die lange Wartezeit lohnen wird, davon ist er überzeugt. Der Spielplatz wird unter anderem mit einer attraktiven Kletteranlage, Tunnel und Sandkästen ausgestattet. Es werden fast ausschließlich natürliche Materialien verwendet.