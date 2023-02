Strahlende Kinderaugen und viel Applaus gab es beim Sport- und Spielenachmittag der Turngemeinde Kitzingen in der Florian-Geyer-Halle. Lange mussten die Tänzer, Rhönrad- und Leistungsturner auf Auftritte vor so großem Publikum warten. Schon kurz vor 13 Uhr kamen die ersten Gäste und die Warteschlange am Eingang wuchs schnell. Punkt 14 Uhr eröffnete Georg Will mit einer Polonaise quer durch die Halle die Veranstaltung. Dem Auftritt der Tanzgruppe unter dem Motto Maskenball, folgten die Blues Brothers mit ihren Rhönrädern und zum Abschluss entführten die Leistungsturner die Zuschauer zurück in die 60er Jahre. Zwischen den Auftritten der TGK-Sportler gab es gemeinsame Spiele für die Kinder und es konnte die aufgebaute Spielstraße absolviert werden. Bei der Kostümprämierung erhielt das größte Lebkuchenherz ein kleiner "Sams". Am Ende des Tages waren kiloweise Bonbons verteilt, alle Wiener, Brötchen und Kuchen verkauft und die Tombola leegeräumt. Ein großes Dankeschön an alle Helfer/innen, die den Kindern diesen Nachmittag ermöglichst haben. Dazu gehört auch der Rewe-Markt Roppelt, der im Rahmen seiner Spendenaktion wieder 618 Euro an die Turngemeinde Kitzingen überwiesen hat.

Von: Chris Wiegand (Geschäftsführerin, Turngemeinde Kitzingen)