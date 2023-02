Ein ganzes Wochenende - nur mit Jugendlichen, Pfarrer Ivar Brückner und BetreuerInnen - das konnten die KonfirmandInnen des Jahrgangs 2023 erleben. Viel Freizeit gab es hier, mit Spielen und Filmen, Billard- und Kickerspielen und Gesprächen tagsüber und nachts. Es wurden aber auch verschiedene Themenfelder bearbeitet, so zum Beispiel Taufe, Beichte, Abendmahl und die Konfirmation selbst. Besonders eindrücklich konnten die Jugendlichen erfahren, wie es ist, wenn wir beichten: Sie durften auf ein Blatt Papier schreiben, was sie getan haben, was nicht in Ordnung war, wo sie sich ihrer Meinung nach schuldig gemacht haben. Im Hof des Tagungshauses wurde eine Feuerschale bereitgestellt und die KonfirmandInnen durften ihre ausgefüllten Blätter verbrennen.

Von: Sabine Triebel (Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Obereisenheim)