Er begann als Lehrling bei der Firma Holzbau Rößner GmbH in Euerfeld, jetzt wurde der Zimmerer Wolfgang Schmiedel im Rahmen der Weihnachtsfeier für seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Dabei war Firmenchefin Katharina Rößner voll des Lobs für den einzigen Meister im Betrieb. Teamfähigkeit, Geradlinigkeit, Kommunikationsbereitschaft und fachliche Kompetenz nannte sie ebenso wie "ein gutes Händchen" bei den Auszubildenden.

"Dein Steckenpferd ist und bleibt aber die Altbausanierung", betonte Rößner. "Dein Wissen und deine Erfahrung in diesem Bereich sind unbezahlbar". In der Sanierung habe sich Schmiedel die "Liebe zum Detail und zur Genauigkeit erarbeitet, die du auch auf alle anderen Arbeitsbereiche übertragen hast."

Am 1. September 1979 hat der Jubilar seine Lehrzeit begonnen, machte seine Gesellenprüfung und arbeitete bis März 1985 in dem Euerfelder Betrieb. Nach der Bundeswehr legte er seine Meisterprüfung ab und kehrte 1989 in die Firma zurück. "Von den vielen Dachstühlen bis hin zum damals neuen Holzrahmenbau hast du alle Entwicklung der Firma aufmerksam und motiviert mitgetragen", so die Firmenchefin. "Wir sind froh, dich im Team zu haben und freuen uns, dass du uns über 40 Jahre die Treue gehalten hast."

Das 40-jährige Betriebsjubiläum von Wolfgang Schmiedel war eigentlich schon vor zwei Jahren, coronabedingt mussten aber die letzten zwei Weihnachtsfeiern der Firma Holzbau Rößner ausfallen.

Von: Walter Sauter (für Holzbau Rößner, Euerfeld)