Drei Tage lang zogen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Januar als Heilige Drei Könige durch die sechs Schwarzacher Ortsteile, um jedes Haus in der Gemeinde zu besuchen. Nun übergaben sie den symbolischen Scheck an die Abtei Münsterschwarzach. Bruder Abraham Sauer, der neue Missionsprokurator des Klosters, war jüngst im Zuge seines Antrittsbesuchs in verschiedenen Klöstern Afrikas zu Gast. Anschaulich erklärte er den Kindern und Jugendlichen, wie Entwicklungshilfe heute funktioniert. Mit dem diesjährigen Sammelergebnis von 9.110,04 Euro wird das Krankenhaus der Benediktiner in Ndanda im Süden von Tansania unterstützt. Dort stehen unter anderem Sanierungen in der Mutter-Kind-Station und in der Augenklinik an. Im St. Benedict Ndanda Referral Hospital wird den Menschen, die teils weite Wege zum Krankenhaus auf sich nehmen, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion und finanzieller Situation medizinische Versorgung ermöglicht.

Von: Daniel Rohmfeld (Vorstand, Deutsche Pfadfinderschaft St Georg Stamm Stadtschwarzach)