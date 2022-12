Es ist wieder gut gelaufen - so die Organisatoren des Schwanberglauf. Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz konnte die Veranstaltung wieder in der gewohnten Form stattfinden und nicht nur virtuell. Unter erschwerten Bedingungen, da nicht nur wie bei anderen Volksläufen auch über 30 Prozent weniger Starter antraten, waren auch gestiegenen Kosten und neuerliche Auflagen eine Herausforderung für das SBL-Team und die vielen Helfer. Trotzdem und mithilfe der treuen Sponsoren gelang es, eine bemerkenswerte Spende zu erwirtschaften. Für diese Unterstützung und die vielen helfenden Hände bedankt sich das SBL-Team herzlich. Die Empfänger des Geldes sind der Förderverein der Kliniken Kitzinger Land (1500 Euro); die Lebenshilfe Kitzingen (1000 Euro), der Wegweiser im Notwohngebiet Kitzingen ( 500 Euro) und das Bayerische Rote Kreuz (200 Euro). Am 14. Juli 2023 findet der nächste Schwanberglauf statt und das SBL-Team hofft, dass auch dann wieder viele Laufbegeisterte den Weg von Iphofen zum Weinfest nach Castell antreten, wie immer unter dem Motto "Laufen für den guten Zweck".

Von: Axel Girreser (Organisator, Schwanberglauf-Team, Castell)