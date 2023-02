Eine gute Idee der Vorstandschaft der Freien Wählergemeinschaft Sommerach setzten viele fleißige Mitglieder in eine gute Tat um. Mit einem eigenen Stand am Sommeracher Event "Erleben & Genießen" bereicherten sie die Genuss-Spezialitäten um lecker gegrillte Forellen an den beiden Tagen im September 2022. Schnell war auch durch die Vorstandschaft der FWG beschlossen, den stattlichen Erlös von 1000 Euro an die DJK-Sommerach zur Förderung der Jugendarbeit zu übergeben. Diese kann, nach Mitteilung von ihrem Vorsitzenden Jörg Steffen, eine finanzielle Unterstützung sehr gut gebrauchen und wird diese Spende speziell zur Finanzierung des diesjährigen Sport- und Spielfestes verwenden. Mit großer Freude nahm Jugendleiterin Tina Wirsching zusammen mit dem Vorsitzenden der DJK Sommerach Jörg Steffen den Spendenscheck vom 1. und 2. Vorstand der FWG Sommerach, Stephan Strobel und Markus Biegner entgegen.

Von: Richard Baumann (Berichterstatter, FWG Sommerach)