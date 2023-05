Seit fünf Jahrzehnten gibt es in der Marktgemeinde Schwarzach eine Sparkassenfiliale. Die Sparkasse Mainfranken Würzburg nahm das Jubiläum zum Anlass, die Kindergärten St. Felizitas in Münsterschwarzach, St. Josef in Stadtschwarzach und St. Laurentius in Schwarzenau mit je 500 Euro zu unterstützen. Das schreibt die Sparkasse in einem Pressebericht.

Bürgermeister Volker Schmitt traf sich mit dem Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Bernd Fröhlich, Gebietsdirektor Heiko Därr und Beratungscenterleiter Wolfgang Kober zu einer symbolischen Scheckübergabe in der Filiale in der Schweinfurter Straße. Johanna Sendner, Marco Kurzwart und Harald Funsch bedankten sich im Namen der geförderten Einrichtungen für die Sparkassenspenden.