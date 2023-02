Im Dezember 2022 hatte der ökumenische Frauenchor: "Sing mit" unter der Leitung von Eva-Maria Klöhr ein Konzert in der Friedenskirche in der Kitzinger Siedlung. In diesem Konzert wurden besinnliche und nachdenkliche Lieder der vollbesetzten Kirche zu Gehör gebracht. Der Frauenchor hatte in der Friedenskirche geprobt, um die aus der Feder der Chorleiterin stammenden Lieder mit viel Freude und Herz zu interpretieren. Dadurch, dass der Chor hier in der Friedenskirche schon ein kleines Stück Heimat gefunden hat, hatte Frau Klöhr die Idee der Friedenskirche etwas Gutes zu tun und überreichte Pfarrer Michael Bausenwein und Irene Müller eine Spende in der Höhe von 500 Euro für den Kindergarten Friedenskirche. Die Kinder und das pädagogische Personal freuten sich sehr über die großzügige Spende für neue Fahrzeuge für den Garten. Vielen Dank an den Chor "Sing mit", mit ihrer Chorleiterin Frau Klöhr.

Von: Irene Müller (Erzieherin, Kindergarten Friedenskirche, Kitzingen)