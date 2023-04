Seit vielen Jahren wird am Egbert-Gymnasium Spanisch als spätbeginnende Fremdsprache ab der 10. Klasse angeboten. Wie bereits erahnen lässt, befasst sich der Unterricht mit der Sprache, der Kultur sowie der Landeskunde Spaniens und Lateinamerikas. In der 10. Klasse geht es zum Beispiel bei der Behandlung des Imperativs um Kochrezepte, wobei die Zubereitung des spanischen Kartoffel-Omeletts, der Tortilla, eine passende Anwendungsmöglichkeit der neu erlernten grammatischen Form bietet. So beschreiben die SchülerInnen zunächst theoretisch, wie das Gericht gekocht wird, bevor sie dies normalerweise zum Ende des Schuljahres in die Tat umsetzen. Leider konnte die jetzige Q12 ihr theoretisches Wissen aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht unter Beweis stellen, aber dies holten die SpanischschülerInnen gemeinsam mit Frau Fuchs kurz vor Ende ihrer Schullaufbahn mit vollem Einsatz nach. Vor kurzem traf sich der Spanischkurs zur gewohnten Unterrichtszeit und tauchte beim Tortilla-Kochen mit allen Sinnen in die Kultur Spaniens ein. Die SchülerInnen waren mit viel Enthusiasmus und Tatkraft bei der Sache und konnten sich nach getaner Arbeit mit einer Auswahl an spanischen Tapas, wie z.B. Speckdatteln, Bratpaprika, Aioli, Manchego-Käse, die üblicherweise zu Tortilla gegessen werden, belohnen.

Von: Ramona Fuchs (Lehrerin, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)