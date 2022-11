Es geht endlich los mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Iffigheim. Beim symbolischen Spatenstich war die Erleichterung spürbar. Mitte 2024 könnte es fertig sein.

Von einem "Herzensprojekt der Gemeinde" sprach Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Das Dorfgemeinschaftshaus solle ein Treffpunkt, eine Begegnungsstätte für alle werden. Wenn das Gebäude auch in Iffigheim steht, es sei für alle in der Marktgemeinde Seinsheim da. "Der Feuerwehrverein möchte für die Belebung des Gebäudes sehr aktiv werden", freut sich die Bürgermeisterin.

1,2 Millionen Euro stehen als geschätzte Baukosten auf dem Förderbescheid. 617.720 Euro wird es laut Mirjam Räth vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) als Zuschuss geben. Damit werden 80 Prozent der förderfähigen Kosten von ihrer Behörde übernommen. Der Fördersatz sei deshalb so hoch, weil Seinsheim sich unter anderem zu "Innen statt Außen" bekannt hat.

KfW-Förderstopp als Bremse

Ruth Albrecht fürchtet, dass die Baukosten höher werden. Mit dazu beigetragen hat der Förderstopp bei der KfW. Nachdem das alte Gebäude bereits im vergangenen Jahr abgebrochen worden war, hätte es eigentlich im Frühjahr schon losgehen sollen.

"Wir hatten schon Buchungsanfragen für 2023", berichtet Ruth Albrecht. Doch jetzt wird es wohl erst Mitte 2024, bis das Gebäude dafür zur Verfügung stehen wird.

Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer Wärmepumpe gebe es auch eine gute Energiebilanz, verrät Architekt Martin Zeltner. Sein Kollege Martin Bausenwein hat die Projektleitung.

Mühlstein in der Mauer

Am Standort sei ganz früher eine Mühle gestanden. Als Erinnerung daran bleibe am Rande eine alte Bruchsteinmauer erhalten, in der ein Mühlstein eingebettet ist. Das Wohnhaus sei ein Schandfleck im Ort gewesen, es sei längere Zeit leer gestanden. Zuletzt hatte es ein Schrotthändler im Besitz, bevor es die die Gemeinde erwerben konnte.

Es sei eine der Hauptgeschäfte des ALE, Treffpunkte für die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Wichtig sei des auch für die Jugend, weiß Mirjam Räth.