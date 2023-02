19.11 Uhr am letzten Samstag im Januar – der Pfarrsaal bunt geschmückt und vollbesetzt, die Eingangstür geht auf, der Kirchschönbacher Elferrat kommt herein, die Glocke wird geläutet, der Narrhalla-Marsch ertönt – und bei allen, sowohl Akteuren als auch Publikum geht das Herz auf – endlich wieder Fasching in Kirchschönbach, endlich wieder gute Laune und große Freude.

Es war ein wirklich bewegend, schöner Abend, der erste der beiden Bunten Abenden. Kaum war der Elferrat angeführt vom Sitzungspräsidenten Ludwig Seifert und Vorsitzenden Daniel Lorey auf seiner Bühne, mit die kleinste Faschingsbühne der Region angekommen, ging es auch schon los mit dem Tanz der Kirchschönbacher Kids. Nach der äußerts amüsanten Bütt des "Rimbacher Golfspielers" Thomas Kleedörfer begeisterte die Garde aus Seinsheim mit hervorragend, akkuratem Tanz und Akrobatik auf der nur gut vier mal sechs Meter großen CCK-Faschingsbühne – Respekt. Das Männerballett aus Aschbach, zeigte zweifelsohne, dass auch Männer durchaus grazil und synchron tanzen können. Ein "Stress" für die Lachmuskeln gab es dann bei der Kirchschönbacher "Sauerei". Mit viel Liebe und Hingabe zum Hobby des örtlichen Elferrates, dem Kesselfleischessen, erzählten fünf Kirchschönbacher Jungs, verkleidet als "Metzger vor Ort", was so alles passiert, bis die Sau endlich im Kessel landet. Sie sangen vom Bauchspeck der zwickt, der Blutwurst die gut schmeckt und vom Durst nach Schnaps der zur jeder Schlachtschüssel dazugehört.

Mit einer der Höhepunkte war die Bütt oder besser gesagt das Sing- und Schauspiel der beiden Kirchschönbacher Originale Carina Lohmann und Caroline Gambichler unterstützt von Markus Lorey am Keyboard. Die beiden Mädels hatten in diesem Jahr das Thema gewählt "Wir machen heuer mal Nix" und wieviel lustiges man aus Nichts machen kann, war beeindruckend. Ein Gag jagte den anderen und immer dazwischen ein lustiges, gesungenes Liedchen, selbstverständlich mit passender Gestik und Mimik, das beides alleine schon zum lachen war. Zum großen Finale und zur Musik der Stadelschwarzacher Musikanten trafen sich noch mal alle Akteure auf der kleinsten Bühne der Region und freuten sich über großen Fasching in Kirchschönbach.

Von: Dominik Berthel (Pressesprecher, Carneval Club Kirchschönbach)