Endlich war es soweit! Die Eishalle in Haßfurt wurde von den 5. Klässlerinnen – und -klässlern des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid unsicher gemacht. Zusammen mit ihren Tutorinnen und Tutoren tobten sie sich zwei Stunden lang auf dem Eis aus.

Sowohl Fortgeschrittene als auch Anfänger haben immer eine Menge Spaß: Die Anfänger, weil sie die Kunststoff-Figuren nutzen können, die ihnen Halt auf dem Eis geben, und die Fortgeschrittenen, weil sie mit diesen Formationen fahren oder sich auch im Eishockey versuchen.

Die Aktion, die von den Tutorinnen und Tutoren sowie den Lehrkräften Ulrich Schwarz, Michael Bohn und Fritz Fröhlich unterstützt wurde, kam bei allen Beteiligten so gut an, dass am liebsten alle Schlittschuhfahren als Wahlfach belegen würden.

Von: Susanne Seiler (Lehrerin am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)