Neues Wissen aneignen, Menschen aus dem In- und Ausland kennenlernen und dafür angemessen entlohnt werden: Wer einen kreativen und erfüllenden Nebenjob sucht, der ist bei der Touristinfo der Stadt Kitzingen genau richtig. "Wir suchen immer wieder neue Gästeführerinnen und Gästeführer", sagt deren Leiterin Corinna Neeser. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt entnommen: Die neue Tourismus-Saison steht vor der Tür, ab April bietet die Kitzinger Touristinfo wieder Gästeführungen an.

Das bewährte Gästeführer-Team freut sich wieder auf tausende Gäste aus nah und fern. 156 Gästeführungen hat es im vergangenen Jahr gegeben. Knapp 1920 Interessierte haben sich die Schönheiten Kitzingens zeigen lassen, haben bei speziellen Themenführungen oder Erlebnisführungen Einblicke in die Geschichte und Gegenwart der Stadt und ihrer Stadtteile gewonnen. Rund 20 Gästeführer zählt das Team der Touristinfo. Menschen, die sich für die Historie Kitzingens und für ganz besondere Aspekte wie den Weinanbau oder die Architektur interessieren, Menschen wie Michelle Krämer.

Lustige Anekdoten über sie Stadt

Seit 2020 bietet die junge Frau aus Nenzenheim eine ganz besondere Führung durch Kitzingen an. Als "Kätherle" verkleidet, berichtet sie von lustigen Anekdoten und wissenswerten Details aus der Geschichte der Stadt. 2019 absolvierte Michelle Krämer ihre Ausbildung zur Gästeführerin "Weinerlebnis Franken" bei der LWG in Veitshöchheim. "In diesem Rahmen bin ich auf die Figur des Kätherle gestoßen", erinnert sie sich. Deren fränkische Unbekümmertheit und loses Mundwerk haben Michelle Krämer imponiert.

"Also bin ich einfach mal in die Kitzinger Touristinfo gegangen und habe gefragt, ob ich eine Führung als Kätherle anbieten kann", erinnert sie sich. Und tatsächlich: Das Team um Corinna Neeser war von der Grundidee begeistert. Zusammen entwickelte man ein Konzept für die Führung. "Das hilft mir als Grundgerüst wunderbar", sagt Michelle Krämer und muss lachen. "Aber dieses Grundgerüst wird bei jeder Führung ordentlich durchgerüttelt".

Spontanität und Kreativität sind zwei Eckpfeiler ihrer Arbeit. Eine gesunde Menschenkenntnis, ein offenes Ohr und Neugierde können auch nicht schaden. "Man bekommt von den Gästen ganz viel erzählt und erweitert nebenbei seinen eigenen Horizont", berichtet sie.

Ein Gespür für die Arbeit entwickeln

Ihre Führungen kann sie – in Absprache mit der Touristinfo – selber terminieren. Texte und Bilder für die Bewerbung der Führungen werden von Corinna Neeser und ihrem Team erstellt. "Natürlich kann jeder Interessent bei Gästeführungen mitgehen, um ein Gespür für die Arbeit zu entwickeln", sagt Corinna Neeser. Michelle Krämer hat davon Gebrauch gemacht und schnell gemerkt: "Das Gästeführer-Team in Kitzingen ist ein eingeschworenes Team. Im Vordergrund steht der Spaß an der Arbeit". Und genau diesen Spaß bekommen auch unsere Gäste vermittelt, so Corinna Neeser.

Kontakt: Wer sich für die Tätigkeit als Gästeführer interessiert, kann sich bei der Touristinfo melden.