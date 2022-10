Zentrale Frage vor, aber auch während der Ratssitzung in Buchbrunn: Wer kommt an diesem Tag für die traditionelle Brotzeit nach der Sitzung auf und was gibt es. Die Antwort kam wohl erst nach dem nicht öffentlichen Teil. Ansonsten ging es um die Frage, ob die Straßenbeleuchtung im Dorf nachts ausgeschaltet wird. Auch hier keine Antwort, allerdings wird das Thema in der nächsten Sitzung nochmals erörtert und steht dann nicht nur als Bekanntmachung, sondern als offizieller Tagesordnungspunkt auf dem Programm.

Wie schon andere Kommunen zuvor haben auch die Buchbrunner ihren örtlichen Energieversorger dabei um Rat gefragt und der hält so eine Abschaltung natürlich für überflüssig. Denn Dank einer Umstellung der Leuchtmittel in den derzeit 143 Leuchten auf LED im Jahr 2017 hat sich der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung um rund 76 Prozent reduziert.

Was bleibt, um weiter zu sparen? Da ist die Umstellung auf dimmbare LED, was beim nächsten Leuchtmittelwechsel 2026 vorgesehen ist. Dann kann zu später Stunde die Leuchtkraft und damit auch der Stromeinsatz nochmals reduziert werden. Und dann bliebe noch die komplette Dunkelheit, üblicherweise zwischen 1 und 4 Uhr nachts. Die Einsparung hier: 1240 Kilowattstunden pro Jahr bei einer Stunde Abschaltung. Gehen die Lampen für drei Stunden aus, spart die Gemeinde beim derzeitigen Preis gute 900 Euro.

Zunahme von Kriminalität

Dem steht dann allerdings gegenüber – und das wurde bei der Präsentation durch rote Schriftzeichen bedrohlich hervorgehoben – eine höhere Unfallgefahr, die Zunahme von Kriminalität und Vandalismus und Notarzt- und Feuerwehreinsätze bei Dunkelheit. Jetzt haben die Räte einen Monat lang Zeit, sich zu überlegen, was zu tun ist.

Ob die Gemeinde bei Unfällen bei Dunkelheit in Regress genommen werden könnte, so eine Frage von Susanne Kieser zum Thema. Nicht viel mehr als schon jetzt, so die Antwort von Michael Friederich, denn die Anordnung der Straßenlampen im Dorf würde keiner Vorschrift genügen.

Das "Gemeindehaus Meuschel" erhält über der Eingangstür diesen Namen als Schriftzug. Die Schrift selber wählten die Räte aus insgesamt neuen Vorschlägen aus. Zudem soll eventuell neben der Tür das Ortswappen, wenn möglich aus Sandstein, angebracht werden.

Zuschuss aus dem Regionalbudget

12.800 Euro soll die Spielanlage neben der Krippe am Kindergarten kosten. In einem Antrag bittet der Träger um einen Zuschuss der Gemeinde. Der könnte grundsätzlich gewährt werden, zuvor soll sich der Träger aber um einen Zuschuss aus dem Regionalbudget bemühen. Aus diesem Zuschusstopf der ILE will auch die Gemeinde selber schöpfen und sich ein neues Tor am ehemaligen Feuerwehrhaus bezahlen lassen. Weitere Anträge kommen von Buchbrunner Vereinen, etwa für eine Überdachung entlang der Mehrzweckhalle und die Beschilderung denkmalgeschützter Gebäude. Einen Zuschuss zum Kauf eines dritten Defibrillators lehnten die Räte dann aber ab.