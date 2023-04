Käferspiel, Frühlingsbasteln, Glitzertattoos, Fotoshow oder Kita-Quiz – jede Menge Mitmach-Aktionen warteten beim gelungenen Familien-Aktions-Nachmittag auf die Eltern und Kinder in der Städtischen Kinder-Tageseinrichtung im Kastanienhof Volkach. Der Grund: "Nach der langen Pandemie-Phase mit der damit verbundenen Distanz zwischen Eltern, Kindern und Erzieherteam wollten wir es den Eltern ermöglichen, endlich wieder näher am Geschehen in unserer Kita zu sein", erläutert die Leiterin Franziska Wagner.

Das Kita-Team hatte sich zehn Mitmach-Aktionen ausgedacht, die von den Kleinen wie den Großen mit viel Spaß durchlaufen wurden. Außerdem beteiligte sich die Volkacher Buchhandlung Bücherblume mit einer Ausstellung und der Elternbeirat hatte eine Kaffeebar und einen Oster-Basar organisiert. Darüber hinaus konnten sich die Eltern anhand von Fotos und Plakaten über den pädagogischen Alltag in der Kita informieren.

"Es war ein rundum gelungener Nachmittag, etwa 85 Familien waren gekommen und waren begeistert bei der Sache. Die Eltern freuten sich, dass sie an diesem Nachmittag die Gelegenheit hatten, auch einmal in die anderen Gruppenräume zu schauen. Ich denke, nachdem alle so viel Spaß miteinander hatten, wird es sicherlich eine Fortsetzung geben", so die Leiterin Franziska Wagner abschließend.

Von: Franziska Wagner (Kita Leitung, Städt. Kita im Kastanienhof)