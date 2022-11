Ende Oktober waren die Schülerinnen und Schüler der 3a der Grundschule in Scheinfeld mit voller Begeisterung auf Spurensuche. Die zweiten Klassen folgten in den darauffolgenden Tagen. Zusammen mit den Rangerinnen des Naturparks Steigerwald ging es in den direkt angrenzenden Wald. Nach erklimmen eines Hügels konnte zuerst die Aussicht genossen und der eigene Standort von den Kindern beschrieben werden. Trotz einsetzendem Regen entschieden die Kinder, dass die Wanderung weitergehen sollte. Nach einer kurzen Unterbrechung und Schutzsuche vor dem Regen ging es wieder zurück in den Wald. Dort konnten die Kinder durch verschiedene Spiele ihr Wissen über Themen des Waldes testen und erfuhren, welche Tiere im Steigerwald vorkommen. Auch die Unterscheidungsmerkmale von Bäumen wurden den Kindern nähergebracht. Zum Schluss konnten die Kinder einen riesigen Dachsbau bestaunen. Die Begeisterung war groß! Jedes Kind konnte in der Abschlussrunde noch einmal erzählen, was ihr oder ihm an dem Ausflug am besten gefallen hat. Die Lehrkräfte und Rangerinnen sind sich einig: ein solcher Ausflug ist für die Kinder ein großes Abenteuer und eine wunderbare Möglichkeit, Wissen über die Natur direkt vor der Haustür nachhaltig zu erlernen und eine emotionale Verbindung zur Natur herzustellen.

Von: Liliane Irle (Trägerverein Schutzgebiet, Naturpark Steigerwald e.V. )