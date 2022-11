Am Samstag, 19. November, um 19.30 Uhr lädt die Communität Casteller Ring zu einem Konzert in der St. Michaelskirche auf den Schwanberg ein. Gitarrist Maximilian Mangold spielt spanische Gitarrenmusik von Isaac Albeniz, Fernando Sor und Joaquin Rodrigo. Ein abwechslungsreiches Programm von lyrisch romantischer Musik bis zu temperamentvollen, flamenco-beeinflussten Werken. Dies geht aus einer Mitteilung des Veranstalters hervor. Maximilian Mangold, vielfacher Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe in USA, Kanada und Deutschland gibt als gefragter Solist und Ensemblemusiker zahlreiche Konzerte im In- und Ausland. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Anmeldung per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207.