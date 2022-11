Die Schulsieger aller vierten Klassen im Fach Mathematik ermittelten beim Kreisentscheid die besten Rechner und Rechnerinnen im Schulamtsbezirk Kitzingen. Dazu trafen sich in der Grundschule in Wiesentheid die jeweils besten Jungen und Mädchen aus den 17 Schulen im Landkreis. Die beiden Sieger, Sophia Schwarz (Grundschule Sommerach) und Leo Keller (GS Dettelbach), dürfen nun in der nächsten Runde beim unterfränkischen Wettbewerb im Dezember in Würzburg mitmachen.

Bevor feststand, wer die "Meisterschaft der Mathe-Künstler", wie es der stellvertretende Landrat Robert Finster nannte, gewonnen hatte, musste erst einmal gerechnet werden. Zwölf nicht ganz einfache Aufgaben warteten auf die Kinder, die es in 60 Minuten zu lösen galt.

Alle richtig zu lösen, schaffte keiner der teilnehmenden Jungen oder Mädchen. Die Besten, Sophia Schwarz und Leo Keller, lagen schon recht gut bei ihren Lösungen. Platz zwei ging an Lena Burlein (GS Buchbrunn) und Hannes Zobel (GS St. Hedwig, Kitzingen).

Um Platz drei zu ermitteln, musste sowohl bei den Jungen, wie auch bei den Mädchen, ein Stechen ausgetragen werden. Hier lösten Elisabeth Henneberger (GS Wiesentheid) und Tim Rambow (GS Kitzingen-Siedlung) die gestellte Aufgabe am schnellsten.

Für alle gab's Urkunde und Geschenk

Korrigiert wurden die Aufgaben von einigen Lehramtsanwärtern mit der Seminarrektorin für das Lehramt an Grundschulen, Stefanie Reuver-Schell, als Leiterin. Sie, wie auch Schulrätin Helene Deckert-Bau, der Wiesentheider Rektor Carsten Busch, der stellvertretende Landrat Finster, Rene Schlehr vom Schulverband Wiesentheid, sowie Rouven Lewandowski für die Volksbanken und Raiffeisenbanken, gratulierten den teilnehmenden Kindern. Zum Abschluss durften alle eine Urkunde und ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen.

Die Organisation in Wiesentheid oblag Karin Kößling. Sie hatte mit dem Schulchor sogar ein "Mathelied" zur Begrüßung vorbereitet. Für die Dekoration und die Versorgung der Gäste waren Schülerinnen und Schüler höherer Jahrgangsstufen zuständig.