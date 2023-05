Die Stadt Iphofen hat seit Samstag mit Sophia Lenzer, der Nichte von Bürgermeister Dieter Lenzer, eine neue Weinprinzessin. Sie übernahm bei einem festlichen Abend die Krone von der scheidenden Majestät Valentina Dohnal. "Heute ist es endlich so weit, dass ich mich als Ihre neue Weinprinzessin vorstellen darf", bekannte Sophia Lenzer und übte sich in Vorfreude.

"Heute fängt ein neuer Lebensabschnitt für mich an", sagte Sophia Lenzer. Die 19-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Von klein auf sei sie mit ihrem Opa Ernst Lenzer im Weinberg gewesen. Auch aus der Prägung ihrer Familie heraus engagiert sie sich in der katholischen Jugend und sportlich ist sie als Handballerin in Großlangheim unterwegs.

"Dir gebührt unser herzlichster Dank für deine fünfjährige Amtszeit", wandte sich Dieter Lenzer an Valentina Dohnal, die Iphofen, den Landkreis und den Wein zuhause und überregional bestens vertreten habe. Der Bürgermeister bedankte sich bei ihr mit einem Gutschein und einem Fotoalbum. Die neue Weinbauverein-Vorsitzende Andrea Wirsching huldigte der scheidenden Majestät und lobte wie professionell sie ihr Amt ausgeübt habe.

Rückblick auf fünf ereignisreiche Jahre

Valentina Dohnal ließ wissen, wie viele schöne Momente sie erleben durfte. Sie wird ihre Erfahrungen vielleicht später in ihren Beruf einbringen können, studiert sie doch Tourismus-Management und arbeitet auch in der Gastronomie. Kitzingens Hofrat und Tourismusreferent Walter Vierrether reihte sich in die Gratulantenschar ein. "Du hast für Iphofen gebrannt", attestierten ihr die 23 gekommenen Kolleginnen und sie bescheinigten ihr, mit dem Innenhof des Knauf-Museums die schönste Location weit und breit für eine Weinfest-Eröffnung gehabt zu haben.

"Meine Heimatliebe ist in meiner Amtszeit gewachsen", verkündete Dohnal und sie versicherte, dass es ihr eine große Ehre war, Iphöfer Weinprinzessin gewesen zu sein. "Nimm aus deiner Amtszeit so viel mit wie du kannst", gab sie ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg.

"Weinprinzessinnen sind Identifikationsfiguren und repräsentieren eine ganz Kultur", meinte die ehemalige Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder, die den Abend moderierte und die Weine ansagte. Der Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbandes, Herrmann Schmitt, fand, dass es an der Zeit sei, dass Frauen auch ins Präsidium des Verbandes einziehe und er war sich sicher, "dass Franken ohne seine Weinprinzessinnen ärmer wäre". Vizelandrat Robert Finster bezeichnete den Weinbau als Lebenselixier in unserem Landkreis, worum andere das Kitzinger Land beneideten.