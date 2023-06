Im Schatten des Faltertors und Männerturms direkt an der Ringmauer der historischen Stadtbefestigung trafen sich viele Dettelbacher und Bewohner aus den Ortsteilen im Garten von Kaffee Achtmann zu einem Nachmittag mit viel Abwechslung und einer frohen Gemeinschaft.

Nach Kaffee und Kuchen hatte die Seniorenbeauftragte der Stadt Dettelbach Anja Heinisch, Mitglied des Stadtrates, ein offenes Ohr für Fragen, Wünsche und Anregungen der Anwesenden. In den Tischgruppen wurde so manches diskutiert. Als wohlwollend empfanden die Anwesenden den Einsatz des Bürgerbusses. Wie bei allen Treffen des Seniorenkreises ermöglichte auch an diesem Nachmittag der Bürgerbus mit Fahrer Herbert Schneider als Abholservice vielen Dettelbachern, aber auch Senioren aus Brück und Neusetz das "Dabei-Sein-Können". Dankbar waren die Verantwortlichen für die jährliche finanzielle Unterstützung. "Mache die Bäume wieder grün", war nur erlebbar mit dem herrlichen Blick. Mit ihrem "Maienlied" haben sich Lea und Mia Reinlein, unterstützt von Maximilian Schmid in die Herzen der Senioren gesungen und auf die Sommertage eingestimmt und die Zeit in den Gärten und mit den Blumen.

"Warum kümmern sie sich überhaupt um den Garten?", so die Frage in der Geschichte "Die Blumen des Blinden", vorgetragen von Doris Reinlein. Lächelnd antwortete der Blinde: "ich liebe die Gartenarbeit, ich kann meine Blumen anfassen, ich kann den Duft riechen und der vierte Grund ist: Sie: hatten Freude an meinen herrlichen Blumen und ich hatte Gelegenheit, mich mit ihnen darüber zu unterhalten." "Lebenshilfe pur" auch für Menschen ohne Handicaps. Altenseelsorger Diakon Kleinschnitz ermutigte die Anwesenden, das, was ihnen gut tut immer wieder anzugehen und sich auch zu trauen, neue Wege zu gehen Er wies auf den Tag der offenen Türe in der Caritas-Tagespflege St. Hedwig in Schwarzach hin, wo auch viele Gäste aus dem Dettelbacher Raum inmitten der Natur unbesorgte Tage erleben. "Wer Liebe sät, wird Liebe ernten" ein weiteres Lied des "Kindersängerdrios". Als "Give a Way" ein Tütchen Blumensamen.

Ein gelungenes Sommerfest, bestens organisiert vom bewährten Seniorenteam mit Doris Reinlein, Traudl Dengl und Eleonore Schneider.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Diakon, Pastoraler Raum Kitzingen)