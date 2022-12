Es war unübersehbar: Am Wochenende hatten die Besucherinnen und Besucher der Sommeracher Winterweihnacht gewaltigen Nachholbedarf an vorweihnachtlicher Stimmung. Schon am frühen Nachmittag waren die 22 Stationen des Sternenwegs gut besucht und bis zum Abend war in vielen Höfen fast kein Durchkommen mehr.

Auf dem Weihnachtsbummel durch die festlich geschmückten Winzer- und Gastronomiehöfe kamen sowohl die kleinen als auch die großen Gäste auf ihre Kosten. Die frostigen Temperaturen luden dazu ein, es sich an einer der vielen Feuerstellen gemütlich zu machen und sich durch die große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten zu probieren. Ob hausgemachter Winzerglühwein, Feuerzangenbowle, Apfel- oder Kinderpunsch, Glüh-Gin oder Zwetschgenglühwein und nicht nur an Warmgetränken war die Auswahl riesig.

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk war, konnte auf seinem Rundgang durch die Höfe zwischen geschmackvoller Handwerkskunst in Ton und Glas, Wohnaccessoires, Schmuck, Strickwaren sowie Fair-Trade-Produkten wählen. Außerdem boten die Winzer verschiedene Destillate und Liköre an, die vor Ort auch verkostet werden konnten. Gerne angenommen wurde auch der Bücherflohmarkt der Sommeracher Bücherei.

Für die kleinen Gäste gab es in diesem Jahr zum ersten Mal einen kleinen Weihnachtsrummel mit Karussell und gebrannten Mandeln. Für strahlende Kinderaugen sorgte ein ganz besonderer Gast: Das Sommeracher Christkind Agathe Kestler zeigte sich. Untermalt wurde ihr Auftritt von der Sommeracher Bläsergruppe, die anschließend durch die Höfe zog und die Besucherinnen und Besucher mit Weihnachtsliedern in festliche Stimmung versetzte.

Für die amüsanten Momente auf der Winterweihnacht sorgten "Kellergeschichtli" im weihnachtlichen Gewölbe und "Unterhaltsames Weinphilosophieren".