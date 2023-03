Am Freitag zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter erneut eine Fensterscheibe einer kleinen Kapelle in den Weinbergen in Sommerach beschädigt. Daneben wurden laut Polizeibericht auch Einrichtungsgegenstände kaputt gemacht. Die Kapelle selbst liegt in der Verlängerung der Straße „An der Steig“ in Sommerach. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Kitzingen geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 in Verbindung zu setzen.

