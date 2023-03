Nach dreijähriger Zwangspause fand wieder in der Halle der Pfropfrebengenossenschaft ein Korbflechtkurs statt, wie in den letzten 15 Jahren. Organisator war der Obst- und Gartenbauverein Sommerach unter Federführung von Valentin Kestler und Bernhard Weisensee. Der 91-jährige Hans Schönberger aus Wiesenbronn, Referent der Maßnahme, gab sein großes Wissen an die 15 Teilnehmer mit viel Leidenschaft und Herzblut weiter. Die Nachfrage nach dem Kurs war riesengroß, dessen Ziel es war, dass jeder einen Henkelkorb aus Weiden erstellt. Valentin Kestler und Bernhard Weisensee assistierten dem "Senior Hans", was die Teilnehmer/innen dankend annahmen. Nach Fertigstellung des Korbes, was jeder Teilnehmer schaffte, gab es zur Erinnerung ein Gruppenbild mit dem jeweils selbst erstellten Körben. Mit diesem Kurs möchte der Obst- und Gartenbauverein auch weiterhin über die Ortsgrenzen hinaus auf sich aufmerksam machen, nachdem bereits für das nächste Jahr angefragt wurde, so Weidenlieferant und Organisator Valentin Kestler, der auch die großartige Arbeit von Hans Schönberger besonders hervorhob.

Von: Werner Kestler (Mitglied, Obst- und Gartenbauverein Sommerach)