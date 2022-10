Sommerach vor 38 Minuten

Sommeracher bei der WM Laufende Scheibe in Frankreich 2022

Das Jahr 2022 war für Julian Gebauer, den Laufende Scheibe Schützen des SV DJK Sommerach, ein äußerst erfolgreiches Jahr. Neben diversen Titeln bei den Bayerischen und Deutschen Meisterschaften 2022 nahm Gebauer, als einer der vier qualifizierten Laufende Scheibe Schützen Deutschlands, an der Weltmeisterschaft 2022 in Châteauroux (Frankreich) teil und konnte sich so zum ersten Mal auf großer internationaler Bühne beweisen. Auf der Anlage, welche ein Austragungsort der kommenden Olympischen Spiele 2024 in Frankreich sein wird, wurde auf zehn sowie auf 50 Meter Entfernung geschossen.