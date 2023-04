Die Gemeinde Sommerach hat drei neue Träger der Bürgermedaille in Gold. Im Rahmen eines Ehrenabends zeichnete Bürgermeisterin Elisabeth Drescher mit Klaus Heinrich, Michael Karg und Ludwig Pfaff drei Männer aus, die sich seit Jahren beispielhaft im Ehrenamt im Ort engagieren. Ähnliches gilt für Daniela Schmitt und Jörg Steffen, die die Auszeichnung in Silber erhielten.

Eine außergewöhnliche Ehrung wurde Arno Scheckenbach zuteil, der durch Zivilcourage und schnelles Eingreifen den Brand der Weinbergskapelle in der Flur verhinderte. Die Bürgermeisterin hob Scheckenbachs Zivilcourage hervor, durch umsichtiges Handeln habe dieser großen Schaden verhindert. Deshalb habe der Gemeinderat beschlossen, dem verdienten Bürger eine Urkunde zu verleihen.

Vielfältige Verdienste auf verschiedenen Gebieten

Gleichzeitig nutzte die Gemeinde den Ehrenabend, um einigen zuletzt erfolgreichen Sportlern und Sportlerinnen aus Sommerach zu gratulieren. Gewürdigt wurden zudem mit Ella Maria Hüßner (Abitur mit einem Schnitt von 1,5) und Stephan Borst (Doktorarbeit Medizin mit Auszeichnung) zwei in Schule oder Beruf erfolgreiche Einheimische.

Über die Geehrten sagte Bürgermeisterin Drescher, dass sie wichtige Stützen der Gemeinschaft im Ort seien und sich teils seit Jahren für Sommerach einbringen. Dazu gehört Klaus Heinrich, der nicht nur Zweiter Bürgermeister ist. Beim Sportverein hatte er in 30 Jahren nahezu alle Rollen inne, und ist immer noch in vorderer Linie.

Michael Karg nannte die Bürgermeisterin "einen Glücksfall für die Sommeracher Feuerwehr". Ob als Maschinist, in der Führung oder in der Jugendarbeit habe sich dieser in 46 Jahren aktivem Dienst eingebracht. Außerdem, so Drescher, habe Karg im Sportverein unzählige Stunden geleistet.

Die dritte Goldmedaille ging an Ludwig Pfaff. Er wurde für 33 Jahre als ehrenamtlicher Organist in der Sommeracher Kirche ausgezeichnet. Dafür überreichte ihm Urban Östreicher im Namen der Diözese Würzburg eine Urkunde.

Bei den Silbermedaillen hatte Bürgermeisterin Drescher mit Daniela Schmitt und Jörg Steffen zwei Sommeracher vorgestellt, die im SV-DJK wichtige Rollen bekleiden. Während Daniela Schmitt dort unter anderem über Jahre die Freizeiten für Kinder organisierte, ist Jörg Steffen schon viele Jahre Vorsitzender eines "großartigen und hoch aktiven Sportvereins", so Drescher. Auch an vielen anderen Stellen in der Gemeinde wirke Steffen tatkräftig mit.

Daneben wurden die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Gemeinde gewürdigt. Als Einzelsportler waren es die Schützen Julian Gebauer, Eva-Maria Östreicher, Tobias Völk, Hannah Maesel, Leon Mahler, Sophia Krämer, Wolfgang Sandreuter, Sophia Jakob, Florian Falkenstein und Franz Völk. Eine gemeinsame Ehrung erfuhr die Tischtennis-Mannschaft der Herren, die Meister in der Bezirksliga wurde: Johannes Felix, Kilian Hartner, Ulrich Schwarz, Jürgen Thomaier, Michael Sauer und Thomas Ziegler.