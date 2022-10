Emotional und hintergründig lustig. So kann man das Verabschiedungszeremoniell bezeichnen, als in Sommerach der Leiter der Patenkompanie des Volkacher Logistikbataillons, Sven Hartmann, verabschiedet wurde. Ein Soldat, den die Sommeracher Bürgermeisterin Elisabeth Drescher "als eine Brücke zu den Menschen in ihrem Ort" bezeichnete.

Richtig festlich ging es am Kirchplatz zu, als annähernd 100 Soldaten dort einmarschierten. "In ihr Sommerach" wie es einige Soldaten ausdrückten. Viele Bürgerinnen und Bürger schauten dem Chef des Bataillons, Oberstleutnant Holm Schreiter, zu, als er Major Sven Hartmann, der drei Jahre lang die Geschicke der Kompanie leitete, verabschiedete und das Kommando an den "Neuen", Hauptmann Alexander Kühn übergab. Traditionsgemäß wurde hierbei der Wimpel der Kompanie dem Hauptmann überreicht. Das letzte Mal wandte sich Major Hartmann noch einmal zu seinen Soldaten. Eine bewegende Ansprache, in der er die vergangenen drei Jahre Revue passieren ließ. Am Schluss wurde über Lautsprecher der Song "Das kann uns keiner nehmen" von der Gruppe Revolverheld gespielt. Eigentlich militärisch unüblich, doch genau passend zur Situation: Hier hat sich eine wunderbare Freundschaft zwischen der Bundeswehr und der Gemeinde entwickelt.

Bürgermeisterin Drescher konnte viele Episoden erzählen. So zum Beispiel die Fußballturniere, wo die Bundeswehr "zu ihrem Leidwesen" den Wanderpokal zum dritten Mal in Folge gewonnen hat. Somit war es für den scheidenden Offizier, der jetzt an die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg wechselt, keine Frage, sich exakt dieses Lied zu wünschen, "was die Zeit hier zusammenfasst."

Hartmann von der Deutschen Botschaft gewürdigt

Kommandeur Holm Schreiter beschrieb Sven Hartmann als einen "sehr wertvollen Stabsoffizier, dessen Leistungen bei Auslandseinsätzen sogar von der Deutschen Botschaft gewürdigt wurden." Mit dem 35-jährigen Alexander Kühn, konnte ein junger Offizier gewonnen werden, der seit 2008 bei der Bundeswehr ist und in der Militärhochschule Hamburg studierte. "Ein Luftwaffenoffizier, der in der Streitkräftebasis groß geworden ist und jetzt eine Luftumschlagkompanie leiten wird", so Holm Schreiter. Der aus Buxtehude bei Hamburg stammende Kühn hatte bei der Kompanieübergabe auch seine Ehefrau und seine kleine Tochter dabei. Die Familie war sich einig, "hier gut wohnen zu können."

Lustig ging es am Ende des militärischen Appelles zu: Sommerachs Weinprinzessin Anna-Lena Zehnter erzählte, wie sie "im Gleichschritt: Marsch!" beim letzten Weinfest mit den Soldaten marschiert ist, was für sie als ein "Gänsehautmoment" in ihrer Amtszeit in Erinnerung bleibt. Und ein weiterer Offizier plauderte in einer launigen Rede "aus dem Nähkäschen über die vergangenen drei Jahre". Hierbei wurde dem Hauptmann auch ein Geschenk überreicht: eine große Wanduhr, "die aus gegebener Veranlassung dir helfen soll, die jeweilige Uhrzeit gut im Blick zu haben."