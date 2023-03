"Es ist unsere Aufgabe, die Schönheit unseres Altorts zu bewahren", sagte Bürgermeisterin Elisabeth Drescher in der Gemeinderatssitzung am Montag im Sommeracher Rathaus. Thema war die finale Verabschiedung der neuen Gestaltungssatzung für die Winzergemeinde, die mit dem Beschluss des Gemeinderats nun rechtskräftig ist. Interessierte können diese jetzt auf der Webseite der Gemeinde finden.

Zudem wurde das kommunale Förderprogramm zur Unterstützung der Durchführung von privaten Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen erlassen. Dadurch haben Privateigentümer die Möglichkeit, bei Baumaßnahmen im Rahmen der Gestaltungssatzung einen Zuschuss in Höhe von maximal 16.000 Euro pro Anwesen zu beantragen.

Parkverbot für den Sommeracher Altort

Weiterhin stimmte der Gemeinderat der befristeten Parkregelung für den Altort zu. Demnach wird im Zeitraum vom 1. Mai bis 1. November 2023 freitags sowie an den Wochenenden ein allgemeines Parkverbot im Altort gelten. Ausgenommen davon bleiben der Durchgangsverkehr und Behindertenparkplätze. Die Bürgermeisterin verwies darauf, dass ortsnah ausreichend öffentliche Parkplätze geschaffen wurden, die Bürgerinnen und Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern Sommerachs zur Verfügung stünden. Die Einhaltung des Parkverbots wird durch die Verkehrsüberwachung Dettelbach kontrolliert.

Außerdem lag dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2022 vor. "Die Jahresrechnung ist sehr positiv und ausgeglichen. Es wurde gut gewirtschaftet. Das freut uns, da wir viele Investitionen vor uns haben", erklärte die Bürgermeisterin. So konnte unter anderem eine Rücklage von gut 524.000 Euro gebildet werden, die in den Vermögenshaushalt überführt wird.

Belebungsbecken für 9,2 Millionen Euro

Weiterhin brachte Bürgermeisterin Drescher den Gemeinderat zu folgenden Themen auf den neuesten Stand. In der Straße "Zum Engelsberg" kommt es bis einschließlich 24. März zu einer Vollsperrung. In der Raiffeisenstraße wird in der ersten Aprilwoche die Straße halbseitig gesperrt. Beide Sperrungen hängen mit den Kanalbauten im St. Urban Weg zusammen. Die Tiefbaumaßnahmen dort werden bis Ende April abgeschlossen sein.

Beim Umbau und der Erweiterung der Kläranlage hat sich der Abwasserzweckverband Schwarzacher Becken auf den Neubau eines Belebungsbeckens für 9,2 Millionen Euro geeinigt. Dabei wird das bisherige Kombibecken für Klärschlammfaulung genutzt. Die bei der Schlammfaulung entstehenden Gase können dann - ähnlich wie bei einer Biogasanlage - zur Stromgewinnung verwendet werden.

Am 23. März findet um 19 Uhr in der Turnhalle in Sommerach eine Bürgerversammlung statt.