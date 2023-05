Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Montagabend in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach Polizeiinformationen niemand. Der Brand wurde durch die örtlichen freiwilligen Feuerwehren gelöscht.

Gegen 17.50 Uhr ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in der Straße Zur Engelsburg ein. Auch die Polizei Kitzingen wurde in der Folge alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren eine starke Rauchentwicklung und auch Flammen aus dem Dachstuhl ersichtlich. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Sommerach, Stadtschwarzach, Nordheim, Dettelbach und Volkach konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei Würzburg. Dem Sachstand nach war der Brand im Bereich des mit einer Solaranlage bebauten Daches ausgebrochen. Der Dachstuhl samt der Solaranlage wurden hierbei schwer beschädigt. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren sechsstelligen Bereich.